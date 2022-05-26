Плишкова объяснила разгромное поражение в матче с 227-й ракеткой мира на «РГ»

Бывшая первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова прокомментировала поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос» с француженкой Леолией Жанжан. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.



«Конечно, мало приятного в том, что я проиграла. Но, с одной стороны, нужно смотреть на то, как играла я, а с другой — как играла она. Соперница провела очень хороший матч. Она постоянно что-то меняла в своей игре, а я не могла поймать ритм. Мне кажется, что условия были слишком медленными для моего тенниса. Корт не очень быстрый, он гораздо больше подходит ей, а не мне. Для меня он чересчур жёсткий.



У меня не работала подача. Мало что получалось. Но опять же нужно отдать ей должное. Она провела отличный матч», — сказала Плишкова на пресс-конференции.