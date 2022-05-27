Франсиско Серундоло сделал заявление после новости о его нападении на таксиста в Париже

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который ранее на этой неделе потерпел поражение в первом круге «Ролан Гаррос», прокомментировал новость об участии в скандальном инциденте в Париже.

Сообщалось, что Серундоло в состоянии алкогольного опьянения напал на таксиста и ударил его. Спортсмену не понравилось, что таксист отказался перевозить его с друзьями, так как их было пять человек. Ему предложили больше денег, но он всё равно отказался. После этого Серундоло повёл себя агрессивно.

«Вся информация в интернете – это ложь. Мы с родственниками ночью вызвали такси и предупредили, что будет пять человек. Водитель согласился и сказал, что заберёт нас через две минуты. Когда он приехал и услышал, что мы говорим на другом языке, он испугался и отказался нас отвозить. Мы спросили, из-за чего, а он начал нервничать и кричать. Он оскорблял нас и орал, что вызовет полицию.

Мы не стали обращать на это внимания и вернулись в отель, чтобы заказать другое такси. Через минуту в отеле появились полицейские, чтобы допросить меня и одного из моих родственников, потому что таксист сказал, что мы его избили. Нас повезли в участок, но так как это был выходной, мы провели там несколько часов. Потом они посмотрели записи с камер видеонаблюдения и убедились, что ничего такого не произошло. Они поверить не могли, что нас задержали просто так. Но они сразу же извинились и нас отпустили. Со мной всё в порядке, просто оказался не в нужном месте не в нужное время», – приводит слова Серундоло La Nacion.

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