Даниил Медведев: каждый раз, когда побеждаю на грунте, немного удивляюсь

Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос», ответил на вопрос, удивлён ли он собственными результатами, учитывая, что перед турниром пропустил около пяти недель из-за операции по удалению грыжи. Сегодня, 28 мая, Медведев обыграл в матче третьего круга серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
«Наверное, немного удивлён. Но в то же время и нет, я пытаюсь верить в себя. Даже когда ехал в Женеву, знал, что не смогу сыграть на лучшем уровне. Но я хотел выиграть турнир. Я хотел обыгрывать всех в двух сетах, подавать эйсы. Но не получилось, я плохо играл против великолепного теннисиста, Ришара Гаске.
Поэтому да, я не так удивлён. Но, если честно, каждый раз, когда хорошо играю на грунте, я немного удивляюсь», — сказал Медведев на пресс-конференции.
- 28 мая 2022
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