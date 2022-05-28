Касаткина высказалась о предстоящем матче с Джорджи в 1/8 Открытого чемпионата Франции

20-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала предстоящий матч 1/8 Открытого чемпионата Франции с итальянкой Камилой Джорджи (30), который состоится уже завтра, 29 мая.

«Камила – очень агрессивный игрок, и она отлично себя показала в прошлом году, когда победила на турнире в Монреале. Так что это непростая соперница.

Да, я побеждала её в Лионе. Она сильно била и пыталась отыгрывать в защите, но тогда моя защита оказалась немного лучше. Но все матчи разные. Посмотрим, что будет завтра», – сказала спортсменка на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, в третьем раунде соревнований Касаткина со счётом 6:3, 6:2 обыграла 50-го номера мирового рейтинга американку Шелби Роджерс.