Чилич — перед матчем с Медведевым: верю, что могу выиграть титул
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Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он обыграл француза Жиля Симона со счётом 6:0, 6:3, 6:2. Следующим соперником Чилича станет россиянин Даниил Медведев. На пресс-конференции хорвата спросили, чувствует ли он, что по-прежнему может выигрывать большие титулы.
«Да, я чувствую, полностью. Честно, это правда. В последние семь-восемь месяцев я набирал хорошую форму, неплохо играл. В начале грунтового сезона чувствовал, что нахожусь в хорошей форме. Даже когда проигрывал, матчи были равными. Я чувствовал, что мой уровень высок.
Я играл с соперниками топ-уровня и был хорош. Это меня мотивирует и толкает вперёд», — сказал Чилич на пресс-конференции.
Новость по темеОпределился соперник Медведева по 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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