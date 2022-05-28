Россия — лидер по числу представителей на второй неделе «Ролан Гаррос»

Сразу пять российских теннисистов пробились в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции 2022 года.

В женском турнире в 1/8 вышли Дарья Касаткина (20), обыгравшая американку Шелби Роджерс (50), и Вероника Кудерметова (29), одолевшая за два неполных сета четвёртую ракетку мира испанку Паулу Бадосу, снявшуюся из-за травмы колена.

В мужском турнире в 1/8 прошли Карен Хачанов (25), Андрей Рублёв (7) и Даниил Медведев (2). Хачанов обыграл британца Кэмерона Норри (11), Рублёв – чилийца Кристьяна Гарина (37), а Медведев – серба Миомира Кецмановича (28).

Примечательно, что пять человек на второй неделе – лучший результат на нынешнем «Ролан Гаррос» среди всех стран. Последний раз пять россиян на второй неделе ТБШ было на Открытом чемпионате Австралии – 2013. Тогда это были только девушки: Екатерина Макарова, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Мария Кириленко.