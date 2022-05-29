Фото: Новак Джокович встретился с певцом Эросом Рамазотти
Поделиться
Первая ракетка мира и 20-кратный обладатель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович опубликовал совместную фотографию со знаменитым итальянским певцом, автором песен и гитаристом Эросом Рамазотти.
«Всегда рад увидеться, друг», – написал спортсмен в социальных сетях.
Фото: из личного архива Новака Джоковича
На нынешнем Открытом чемпионате Франции Джокович, действующий победитель турнира, пока не отдал ни сета, на пути в 1/8 соревнований последовательно обыграв японца Йосихито Нисиоку (99), словака Алекса Молчана (38) и словенца Аляжа Бедене (195).
В четвёртом раунде турнира Новак сойдётся с аргентинцем Диего Шварцманом (16), до этого победившим в трёх сетах бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова (21).
Комментарии
- 29 мая 2022
-
00:41
-
00:24
-
00:11
- 28 мая 2022
-
23:43
-
23:23
-
22:59
-
22:42
-
22:34
-
22:27
-
21:49
-
21:35
-
21:32
-
21:17
-
21:07
-
20:44
-
20:44
-
20:39
-
20:07
-
19:43
-
19:39
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:48
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:28
-
17:19
-
17:00
Партнерский контент