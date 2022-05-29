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Фото: Новак Джокович встретился с певцом Эросом Рамазотти

Фото: Новак Джокович встретился с певцом Эросом Рамазотти
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Первая ракетка мира и 20-кратный обладатель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович опубликовал совместную фотографию со знаменитым итальянским певцом, автором песен и гитаристом Эросом Рамазотти.

«Всегда рад увидеться, друг», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

На нынешнем Открытом чемпионате Франции Джокович, действующий победитель турнира, пока не отдал ни сета, на пути в 1/8 соревнований последовательно обыграв японца Йосихито Нисиоку (99), словака Алекса Молчана (38) и словенца Аляжа Бедене (195).

В четвёртом раунде турнира Новак сойдётся с аргентинцем Диего Шварцманом (16), до этого победившим в трёх сетах бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова (21).

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