На «Ролан Гаррос» остался единственный теннисист, ни разу не проигравший свою подачу
Поделиться
В мужской сетке Открытого чемпионата Франции — 2022 остался лишь один теннисист, ни разу не проигравший свою подачу. Это 13-я ракетка мира, поляк Хуберт Хуркач.
В последнем на данный момент для себя матче Хуркач уверенно обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:5, 6:2, 6:1.
Отметим, что Хуркач впервые в карьере вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга Хуберт встретится с норвежцем Каспером Руудом, который вчера, 28 мая, в пятисетовой встрече переиграл итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:3).
Далее по сетке победитель матча между Руудом и Хуркачем сойдётся либо с четвёртой ракеткой мира Стефаносом Циципасом, либо с 19-летним Хольгером Руне.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
Комментарии
- 29 мая 2022
-
11:34
-
10:58
-
10:57
-
10:49
-
10:36
-
10:16
-
09:59
-
09:34
-
00:41
-
00:24
-
00:11
- 28 мая 2022
-
23:43
-
23:23
-
22:59
-
22:42
-
22:34
-
22:27
-
21:49
-
21:35
-
21:32
-
21:17
-
21:07
-
20:44
-
20:44
-
20:39
-
20:07
-
19:43
-
19:39
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:48
-
18:15
-
18:08
Партнерский контент