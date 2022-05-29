На «Ролан Гаррос» остался единственный теннисист, ни разу не проигравший свою подачу

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции — 2022 остался лишь один теннисист, ни разу не проигравший свою подачу. Это 13-я ракетка мира, поляк Хуберт Хуркач.

В последнем на данный момент для себя матче Хуркач уверенно обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:5, 6:2, 6:1.

Отметим, что Хуркач впервые в карьере вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос». В матче четвёртого круга Хуберт встретится с норвежцем Каспером Руудом, который вчера, 28 мая, в пятисетовой встрече переиграл итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:3).

Далее по сетке победитель матча между Руудом и Хуркачем сойдётся либо с четвёртой ракеткой мира Стефаносом Циципасом, либо с 19-летним Хольгером Руне.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022