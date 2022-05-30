Роджер Федерер показал фото с новым любимцем, Шаповалов и Рууд отреагировали

Бывшая первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский ветеран Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях фотографию с новым любимцем – собачкой по кличке Уиллоу.
«Мы сдались… но мы не могли стать счастливее. Добро пожаловать в семью, Уиллоу», – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Роджера Федерера
На публикацию отреагировали канадец Денис Шаповалов (15), оставивший эмодзи «влюблённое лицо», и восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд, написавший:
«У Уиллоу уже есть друг (о своей собаке. – Прим. «Чемпионата»), если он ему нужен».
40-летний Роджер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу (13). Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.
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