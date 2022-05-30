Руне — о победе над Циципасом: я смогу победить практически всех, если покажу свой теннис

Датский теннисист Хольгер Руне (40) прокомментировал победу над четвёртой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022.

«Когда вы начинаете турнир, то не думаете о том, как далеко зайдёте, ведь здесь матчи по пять сетов, а это тяжело. С самого начала моей основной задачей было сосредоточиваться на каждом матче, на каждом сете. Потому что если вы ослабите хватку, то сразу же проиграете. Здесь каждый умеет играть.

У меня есть твёрдая убеждённость в том, что если я по-настоящему сосредоточусь и начну играть в свой теннис, то смогу победить практически любого. Если я смогу показать свою игру, то буду обыгрывать почти всех в туре», – сказал спортсмен на пресс-конференции.