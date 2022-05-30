Даниил Медведев уступил в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» Марину Чиличу
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Завершился матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции – 2022. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретился с 23-м номером рейтинга хорватом Марином Чиличем.
Победу со счётом 6:2, 6:3, 6:2 одержал Марин Чилич. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. Хорват выполнил пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. На счету россиянина четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Чилич встретится с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, до этого на стадии 1/8 финала одолевшим итальянца Янника Синнера (12), снявшегося из-за травмы.
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