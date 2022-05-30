19-летний Руне высказался о предстоящем четвертьфинале «Ролан Гаррос» с Руудом
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Датский теннисист Хольгер Руне (40) прокомментировал предстоящий четвертьфинал Открытого чемпионата Франции – 2022 с восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Напомним, в матче 1/8 финала Руне обыграл грека Стефаноса Циципаса (4).
«Нет, меня не беспокоит этот матч. Я отлично знаю Каспера Рууда и знаю, что он отлично себя проявлял на «Мастерсах» и турнирах серии ATP-250. Он часто выигрывал там.
Конечно же, он опытнее меня, но едва ли опытнее в участии на турнирах «Большого шлема». Не уверен, может, и он впервые вышел в четвертьфинал. Конечно же, мы оба будем переживать. Меня ожидает непростой матч, и неважно, понадобится мне три, четыре или пять сетов», – сказал спортсмен на пресс-конференции.
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