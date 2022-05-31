Хольгер Руне опубликовал пост после победы над Циципасом в матче 1/8 «Ролан Гаррос»

40-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне, вчера, 30 мая, одержавший победу над 4-м номером рейтинга греком Стефаносом Циципасом в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022, выложил пост в социальных сетях.
«Стефанос, ты и твоя семья были вдохновением для меня на протяжении многих лет и по-прежнему им остаётесь. Спасибо. Пускай же победная серия продолжится. Четвертьфинал не за горами, увидимся в среду», – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Хольгера Руне
В четвертьфинале соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Руне встретится с восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом, до этого на стадии 1/8 финала обыгравшим поляка Хуберта Хуркача (13).
Ранее в интервью Руне заявил, что имеет шансы на победу практически против всех в туре.
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