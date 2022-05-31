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Тренер Серены Уильямс — о Руне: у него нет сомнений в том, что он окажется на вершине

Тренер Серены Уильямс — о Руне: у него нет сомнений в том, что он окажется на вершине
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Патрик Муратоглу, тренер бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс, высказался о 19-летнем датском теннисисте Хольгере Руне (40), вчера, 30 мая, обыгравшем в 1/8 финала «Ролан Гаррос» грека Стефаноса Циципаса (4).

«Хольгеру 19 лет, и он входит в топ-40. Да, Алькарас повыше, но они оба очень быстро выросли. Карлос считается более признанным, он уже выиграл «Мастерс» и одержал победы над лучшими игроками мира. Но Хольгер старается изо всех сил, чтобы оказаться в этой позиции. И у него нет сомнений, что он окажется на вершине.

Когда ему было 13 или 14 лет, его агент сказал, что у него есть отличный молодой игрок. На что я ответил, что мне нужно на него посмотреть. Первое, что бросилось в глаза – он мотивированный. И это одна из важнейших вещей», – сказал специалист.

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