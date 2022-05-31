Джон Макинрой дал прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос» Джокович — Надаль

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился ожиданиями от встречи 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича с 21-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Матч Джокович — Надаль состоится сегодня, 31 мая.

Макинрой заявил, что считает фаворитом Джоковича, но не удивится, если выиграет Надаль.

«Небольшое преимущество у Новака. Но если Рафа победит, я совсем не удивлюсь», — приводит слова Макинроя Reuters.

Победитель матча Джокович — Надаль сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции с сильнейшим в паре Карлос Алькарас — Александр Зверев.

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