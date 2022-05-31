Хольгер Руне: моя цель — стать номером один в мире
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19-летний датчанин Хольгер Руне (40), вчера, 30 мая, одержавший победу над греком Стефаносом Циципасом (4) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022, не скрывает ожиданий от своей карьеры.
«Моя конечная цель – стать номером один в мире. Не буду скрывать, ведь я всегда этого хотел. И я прекрасно понимаю, что это долгий путь. Но когда-то он был ещё длиннее, я приближаюсь.
Верю в себя и верю в то, что могу побеждать топовых игроков не только на обычных турнирах, но и на турнирах «Большого шлема», где, как мы знаем, все стремятся показать лучшее, на что способны», – сказал спортсмен на пресс-конференции.
Ранее в интервью Руне высказался о популярности испанца Карлоса Алькараса, назвав её заслуженной.
Новость по темеРуне — об Алькарасе: он заслужил внимание, которое получает
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