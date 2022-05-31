Руне — об Алькарасе: он заслужил внимание, которое получает

19-летний датчанин Хольгер Руне (40), вчера, 30 мая, одержавший победу над греком Стефаносом Циципасом (4) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022, высказался о другом молодом четвертьфиналисте турнира – испанце Карлосе Алькарасе (6).

«Я считаю, он заслужил внимание, которое получает. Он совершил невероятное, когда победил Новака, Рафу и всех остальных парней. И он не перестаёт развиваться. Так что у меня нет никаких проблем с этим.

Что же касается меня, то я иду своим путём, в своём темпе, и, как вы можете убедиться, я тоже не стою на месте. И это здорово», – сказал спортсмен на пресс-конференции.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Руне сыграет с восьмой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом.