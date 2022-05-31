Маркос Багдатис высказался о предстоящей битве Джоковича с Надалем на «Ролан Гаррос»

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис высказался о предстоящем четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2022, где сразятся 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион мэйджоров серб Новак Джокович.

«Они совершенно разные люди, по-разному играют в теннис, это одна из многих причин, по которой их соперничество является таким значительным для любителей тенниса.

Также, на мой взгляд, многие люди поддерживают Рафу, а не Джоковича, но Новаку нравится, когда болеют против него, это делает его ещё более голодным и жаждущим победы. Это два совершенно разных человека, и это делает их соперничество ещё более невероятным», — приводит слова Багдатиса Eurosport.uk.