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Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В четвертьфинальном матче Зверев (3) одолел одного из фаворитов соревнований – 19-летнего испанца Карлоса Алькараса (6) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 3 часа 21 минуту. Зверев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Алькараса — два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
31 мая 2022, вторник. 17:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 9  
4 		4 6 6 7  
             
Карлос Алькарас
6
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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