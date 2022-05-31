Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В четвертьфинальном матче Зверев (3) одолел одного из фаворитов соревнований – 19-летнего испанца Карлоса Алькараса (6) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 3 часа 21 минуту. Зверев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Алькараса — два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является Джокович.