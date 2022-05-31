Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.
В четвертьфинальном матче Зверев (3) одолел одного из фаворитов соревнований – 19-летнего испанца Карлоса Алькараса (6) со счётом 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7). Встреча продлилась 3 часа 21 минуту. Зверев семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Алькараса — два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За путёвку в финал Зверев поборется с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) – Рафаэль Надаль (Испания, 5).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является Джокович.
Комментарии
- 31 мая 2022
-
21:10
-
21:05
-
20:52
-
19:58
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
18:14
-
17:58
-
17:37
-
17:25
-
17:08
-
15:44
-
15:30
-
14:51
-
14:26
-
14:05
-
13:40
-
13:26
-
13:14
-
13:08
-
13:00
-
12:21
-
12:06
-
11:58
-
11:44
-
11:39
-
11:24
-
11:15
-
11:13
-
11:01
-
11:00
Партнерский контент