Новак Джокович: зрители сыграли роль в переломе в четвёртом сете. Они помогли Надалю

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от 21-кратного победителя ТБШ, бывшего лидера рейтинга ATP, испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Надаль обыграл Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).
«Думаю, зрители сделали значительный вклад в перелом в четвёртом сете. Они на 99,9% были на его [Надаля] стороне. Они поддерживали его в рещающие моменты. Они помогли ему найти свою энергию», — сказал Джокович на пресс-конференции.
В полуфинале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет с третьей ракеткой мира, немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл испанца Карлоса Алькараса (6).
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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