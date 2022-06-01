Кристина Плишкова стала мамой, сестра Каролина отреагировала

Чешская теннисистка Кристина Плишкова (224) стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.



«Добро пожаловать, Адам. Мы любим тебя», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Кристины Плишковой

На публикацию Кристины отреагировала её сестра-близнец и бывшая первая ракетка мира Каролина (8), оставившая в комментариях эмодзи «сердце».



30-летняя Кристина Плишкова является победительницей шести турниров WTA, из них один – в одиночном разряде. В октябре 2016 года Кристина победила на Открытом чемпионате Ташкента, обыграв в финале соревнований японку Нао Хибино (214).

В 2010 году теннисистка стала победительницей юниорского Уимблдона. В рейтинге Женской теннисной ассоциации Плишкова поднималась на 35-ю строчку, установив это достижение в июле 2017 года.