Кристина Плишкова стала мамой, сестра Каролина отреагировала

Чешская теннисистка Кристина Плишкова (224) стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.
«Добро пожаловать, Адам. Мы любим тебя», – написала спортсменка.
Фото: из личного архива Кристины Плишковой
На публикацию Кристины отреагировала её сестра-близнец и бывшая первая ракетка мира Каролина (8), оставившая в комментариях эмодзи «сердце».
30-летняя Кристина Плишкова является победительницей шести турниров WTA, из них один – в одиночном разряде. В октябре 2016 года Кристина победила на Открытом чемпионате Ташкента, обыграв в финале соревнований японку Нао Хибино (214).
В 2010 году теннисистка стала победительницей юниорского Уимблдона. В рейтинге Женской теннисной ассоциации Плишкова поднималась на 35-ю строчку, установив это достижение в июле 2017 года.
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