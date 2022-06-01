«Всё решает ТВ». Джокович высказался о вечерних матчах после поражения на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высказался о проведении вечерних матчей на Открытом чемпионате Франции – 2022 после своего поражения в четвертьфинале с испанцем Рафаэлем Надалем (5).

«Есть разные мнения по поводу ночных матчей. Что же касается меня, то я считаю, что они начинаются слишком поздно, если честно. Но всё решает телевидение. Таков мир, в котором мы живём. Именно телевещатели решают, будет ли у вас ночной матч или дневной. Они платят деньги. И они принимают решения», – сказал спортсмен на пресс-конференции.

Ранее в интервью Джокович объяснил, как зрители повлияли на перелом его четвертьфинального матча с Надалем.