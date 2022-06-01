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Джейми Маррей — о времени матча Джокович — Надаль: теннис, прекрати делать это с собой

Джейми Маррей — о времени матча Джокович — Надаль: теннис, прекрати делать это с собой
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Британский теннисист Джейми Маррей, старший брат бывшей первой ракетки мира и двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея, раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Франции – 2022 за проведение четвертьфинального матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и испанцем Рафаэлем Надалем (5).

Напомним, матч Джоковича и Надаля стал частью вечерней сессии, что вызвало неоднозначную реакцию у обоих теннисистов.

«Впечатляющая организация эпика между Рафой и Новаком. 20:45 – время начала лучшего 5-сетового матча между двумя величайшими игроками, когда-либо бравшими в руки ракетку. Теннис, прекрати делать это с собой», – написал Джейми в социальных сетях.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Надаль сойдётся с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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