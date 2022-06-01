Евгений Кафельников объяснил, почему Новак Джокович проиграл Рафаэлю Надалю на «РГ»

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» россиянин Евгений Кафельников высказался о четвертьфинале Открытого чемпионата Франции, в котором 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль обыграл 20-кратного победителя ТБШ, лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича. Надаль победил Джоковича со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4).

По словам Кафельникова, Надалю сыграло на руку то, что матч проходил вечером, а не днём; также ему помогла поддержка публики.

«Честно говоря, я не знаю, почему все решили, что вечерний матч подходит Джоковичу. Мне показалось наоборот. Думаю, вечер помог Надалю – публика, более холодные условия, и мяч отскакивал так, как это удобно Рафе, отскок был медленнее и точно в ту зону, куда он хочет попасть.

Учитывая нынешнюю манеру игры Новака, ему, определённо, хотелось бы, чтобы условия были более быстрыми, как днём. Тогда мяч летит быстрее по воздуху. Ему удавалось делать виннерсы, заставлять Надаля смещаться, но условия были таковы, что ему не удавалось применять свою игру полностью.

С первого очка было понятно, что Новак… Не знаю что, но что-то его беспокоило – надеюсь, не в физическом плане, потому что он хорошо бегал по корту. Может быть, это ментальное, потому что весь стадион болел за Надаля. Да-да, этот человек 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос», и болельщики, определенно, его любят. Думаю, Новака это немного беспокоило», — приводит слова Кафельникова Sportklub.rs.

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