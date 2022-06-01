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Дарья Касаткина победила Веронику Кудерметову и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина победила Веронику Кудерметову и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Касаткина, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, обыграла Кудерметову (29) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

Касаткина не сделала ни одного эйса и допустила 3 двойные ошибки. Она реализовала 5 брейк-пойнтов из 17 (29%). У Кудерметовой 3 подачи навылет и 2 ошибки на подаче. Она использовала 4 брейк-пойнта из 7 (57%).

В полуфинале «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина сразится либо с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, либо с американкой Джессикой Пегулой (11). Они также сыграют сегодня, 1 июня. В другом полуфинале итальянка Мартина Тревизан сыграет с американкой Кори Гауфф. Матч состоится завтра, 2 июня.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
01 июня 2022, среда. 13:10 МСК
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Дарья Касаткина
20
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Вот и полуфинал «Ролан Гаррос»! Касаткина победила Кудерметову в российском дерби Вот и полуфинал «Ролан Гаррос»! Касаткина победила Кудерметову в российском дерби

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