Камельзон высказался о победе Касаткиной над Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Касаткина обыграла Кудерметову со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

«Матч был заряжен профессионально с двух сторон. По счёту полтора часа игрались, и всё-таки Касаткина оказалась на более высокой ноте. Ничего удивительного нет в том, что она выиграла.

Однако не было бы ничего удивительного, если бы и Кудерметова победила. Они игроки одного поля ягоды, ничем выдающимся не светят. Игра носит обычный профессиональный характер. По сетке это хороший проход Касаткиной. Свёнтек умеет играть, поэтому надо пожелать Касаткиной удачи», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале Касаткина сыграет либо с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, либо с американкой Джессикой Пегулой.

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