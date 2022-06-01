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Анна Дмитриева: Касаткина варьировала темп и вращение — Кудерметова на этом ошибалась

Анна Дмитриева: Касаткина варьировала темп и вращение — Кудерметова на этом ошибалась
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Касаткина обыграла Кудерметову со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

«Игра была очень нервная. Они очень хорошо знают друг друга с детских лет. Вероника и Даша ровесницы, у них разница две недели всего. Они все детские соревнования провели в споре. Так что все слабые стороны друг друга хорошо знают.

Преимущество Касаткиной было в том, что она варьировала темп и вращение. На этом Кудерметова ошибалась. Вероника старалась играть достаточно жёстко. Если бы она не волновалась так сильно — как и, впрочем, Касаткина, — то, может быть, она почаще попадала бы в корт. Игра была хорошая, нервная. Особенно концовка: на тай-брейке обе дрожали, но Касаткина больше, когда она повела 6:1», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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