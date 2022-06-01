Ига Свёнтек продлила победную серию до 33 матчей. Больше только у Серены и Винус Уильямс

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала 33-ю победу подряд.

Это произошло в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. 21-летняя Ига (1) обыграла представительницу США Джессику Пегулу (11) со счётом 6:3, 6:2.

Начиная с 2000 года, в WTA-туре было только две серии длиннее – у Серены (34) и Винус Уильямс (35). Примечательно, что Свёнтек повторит достижение Винус, только если выиграет «Ролан Гаррос».

За 34-ю победу подряд Свёнтек поборется с россиянкой Дарьей Касаткиной (20). В текущем сезоне Свёнтек и Касаткина встречались уже три раза и все матчи выиграла Ига. Примечательно, что полька в трёх поединках не отдала Касаткиной ни сета.