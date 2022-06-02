Каспер Рууд высказался о предстоящем полуфинале с Марином Чиличем на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Открытого чемпионата Франции, в котором его соперником станет победитель US Open 2014 года хорват Марин Чилич. Матч Рууд — Чилич состоится завтра, 3 июня.

«О таких матчах и мечтаешь. Надеюсь, финал тоже возможен. Я обязан быть сосредоточенным и показать свой лучший теннис в полуфинале, потому что Марин играет хорошо всю неделю. Будет ещё один непростой матч», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

В другом полуфинале встретятся 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и третий номер рейтинга ATP немец Александр Зверев. Эта игра также состоится завтра, 3 июня.

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