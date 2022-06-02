Рафаэль Надаль и Александр Зверев сыграют первым запуском в 1/2 финала «Ролан Гаррос»
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Стало известно время начала полуфинальных матчей Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. Полуфиналы состоятся завтра, 3 июня.
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и третий номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев сыграют первым запуском. Их матч начнётся не ранее 15:45 мск. Во втором полуфинале сыграют восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд и победитель Открытого чемпионата США 2014 года, хорват Марин Чилич. Эта встреча начнётся не ранее 18:30 мск. Оба матча пройдут на центральном корте имени Филиппа Шатрье.
Напомним, Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос» — это рекордный показатель.
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