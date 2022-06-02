Чесноков: Свёнтек сносит всех. Касаткина пыталась что-то поменять, но во всём была хуже

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о поражении россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 от первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Свёнтек.

«Полуфинал для Даши – очень хороший результат. До этого её лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был четвертьфинал в 2018 году. Что не получилось в сегодняшнем матче? Свёнтек сносит всех. Единственная интрига, наверно, была в первом сете при счёте 2:2, но потом Ига оторвалась вперёд и начала просто бомбить, выигрывать всё насквозь. Конечно, Даша пыталась что-то поменять, что-то сделать, но она почти всё время была в чём-то хуже, к примеру, в плотности удара.

Свёнтек всегда находила ту неудобную точку, в которой надо было вывернуться наизнанку, чтобы выиграть очко. Когда ты играешь против чемпиона, который выиграл 33 матча подряд, тебе очень сложно ему противостоять», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.