Дмитриева: обидно за Зверева. Он чудесно играл против Надаля в полуфинале

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала выход испанца Рафаэля Надаля в финал «Ролан Гаррос» — 2022. Его соперник по полуфинальному матчу, представитель Германии Александр Зверев, травмировал ногу и вынужден был досрочно завершить поединок при счёте 7:6 (10:8), 6:6 Rt.
«Жалко Александра, потому что это была такая чудесная игра, он так здорово играл и даже несмотря на то, что у него был проблемный второй сет, шансы выиграть матч были. Да, у него было четыре сетбола на тай-брейке, которые оказались нереализованными, но он показал очень зрелый теннис. Посмотрите, какие неожиданные травмы бывают, особенно когда ты их не ждёшь. Обидно за Сашу», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 3 июня 2022
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