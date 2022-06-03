Каспер Рууд вышел в финал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Марина Чилича
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Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в финал «Ролан Гаррос» — 2022.
Сегодня, 3 июня, в рамках полуфинального матча «Ролан Гаррос» Рууд в четырёх сетах обыграл хорватского теннисиста Марина Чилича со счётом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.
За 3 часа 6 минут Рууд выполнил 16 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Чилича 10 подач навылет, две ошибки на подаче и два брейка при девяти брейк-пойнтах.
В финальном матче «Ролан Гаррос» Каспер Рууд сразится с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Игра состоится в воскресенье, 5 июня.
За счёт попадания в топ-2 на «Ролан Гаррос» Рууд с 6 июня станет шестой ракеткой мира, сместив с этой позиции испанца Карлоса Алькараса.
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