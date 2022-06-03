Каспер Рууд — первый в истории норвежский теннисист, вышедший в финал ТБШ

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд стал первым норвежским теннисистом в истории финалов турниров «Большого шлема».
Сегодня, 3 июня, в рамках полуфинального матча «Ролан Гаррос» Рууд в четырёх сетах обыграл хорватского теннисиста Марина Чилича со счётом 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.
На пути к финалу Рууд, помимо Чилича, обыграл Жо-Вильфрида Цонгу, Эмиля Руусувуори, Лоренцо Сонего, Хуберта Хуркача и Хольгера Руне.
До этого на «Ролан Гаррос» Рууд доходил максимум до второго круга. На турнирах «Большого шлема» лучшим результатом Рууда был четвертьфинал Уимблдона в 2021 году.
В финальном матче «Ролан Гаррос» Каспер Рууд сразится с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Игра состоится в воскресенье, 5 июня.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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