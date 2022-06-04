Дмитриева прокомментировала победу Свёнтек над Гауфф в финале «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе Иги Свёнтек в финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года.



«Свёнтек сейчас сильнее всех. У неё очень прогрессивная игра — активная и разнообразная. Её преимущество было обусловлено этим. Надежда была лишь на то, что её соперница не будет так сильно испугана. В самом начале все девушки волнуются, особенно в финальный день. Гауфф упустила этот шанс, потому что она сама ошибалась слишком много. Дальше преимущество Свёнтек было бесспорным. Какие-то надежды возникали, когда постепенно американская теннисистка приходила в себя, но было поздновато. Ничего сделать было уже нельзя. На данном этапе — Свёнтек сильнее», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, в финале Ига Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.



Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.