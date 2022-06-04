Дмитриева — о Свёнтек: в прошлый раз прыгнула выше головы. Сейчас — уверена в себе

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе Иги Свёнтек в финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года.



«Свёнтек сейчас очень сильна. Она нашла тот теннис, к которому шла. Вот два года назад, когда Ига стала чемпионкой, она прыгнула выше головы. Потом ей потребовалось время, чтобы дойти до того уровня, который она тогда показала. Сейчас она превзошла тот уровень. Потому что она ещё и уверена в себе», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, в финале Ига Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.



Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.