Веснина рассказала, как можно победить Свёнтек. У польской теннисистки 35 побед подряд

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о победе Иги Свёнтек в финале Открытого чемпионата Франции по теннису 2022 года.



«Чтобы играть со Свёнтек, нужно иметь очень мощную первую подачу и не давать ей времени. В том темпе, в котором она играет, никто за ней не успевает. Как следствие — большое количество ошибок. При этом Ига сама очень мало ошибается. Это феноменальная игра. Достаточно хлёсткий удар справа. У Свёнтек нет слабых сторон! Всё ровно, на очень хорошем и высоком уровне. Ига больше входит в корт, идёт к сетке, агрессивнее ведёт себя на приёме», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, в финале Ига Свёнтек нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.



Свёнтек завоевала шестой титул в сезоне-2022 и во второй раз выиграла «Ролан Гаррос». Впервые он покорился польке в 2020 году.