Журналист: ATP отменит все турниры в Китае в 2022 году из-за дела Пэн Шуай

Журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм у себя в твиттер-аккаунте поделился информацией о том, что ATP планирует отменить все турниры, которые должны были пройти в 2022 году в Китае.
ATP хочет поддержать позицию WTA в отношении турниров в Китае из-за дела китайской теннисистки Пэн Шуай. Но официально организация сошлётся на «трудности с коронавирусными ограничениями».
Таким образом, отменятся турниры в Чэнду (сентябрь), в Чжухае (сентябрь), в Пекине (октябрь) и октябрьский «Мастерс» в Шанхае.
Турниры в Китае не проводились с 2019 года. Планировалось, что они возобновятся в этом регионе с 2022 года.
Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая.
В декабре руководство WTA сообщило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай. Организация потребовала, чтобы было проведено прозрачное расследование громкого дела.
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