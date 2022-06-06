Надаль обратился к Рууду после победы в финале «Ролан Гаррос»
Поделиться
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к Касперу Рууду, которого обыграл в финальном матче Открытого чемпионата Франции со счётом 6:3, 6:3, 6:0.
«Во-первых, Каспер, мне очень приятно сыграть с тобой финал здесь, на «Ролан Гаррос». Ты замечательный. Я хочу поздравить тебя с удивительной карьерой, которую ты делаешь.
Особенно эти две недели, я думаю, что это очень важный шаг вперёд. Я очень-очень рад за тебя, твою семью и твою команду. Желаю вам всего самого наилучшего в будущем», — написано в социальной сети испанца.
Напомним, 36-летний испанец выиграл свой 14-й «Ролан Гаррос», всего на его счету 22 титула «Большого шлема». Также Надаль, отметивший 36-летие, стал самым возрастным победителем «Ролан Гаррос» в истории мужского турнира.
Комментарии
- 6 июня 2022
-
04:17
-
01:04
-
00:51
-
00:36
-
00:00
- 5 июня 2022
-
23:06
-
22:06
-
21:49
-
21:00
-
20:58
-
20:47
-
20:35
-
20:24
-
19:58
-
19:48
-
19:48
-
19:22
-
19:19
-
19:09
-
19:07
-
18:57
-
18:56
-
18:51
-
18:47
-
18:42
-
18:31
-
18:03
-
17:26
-
17:25
-
17:01
-
16:50
-
16:43
-
15:53
-
15:43
-
14:24
Партнерский контент