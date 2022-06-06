Надаль обратился к Рууду после победы в финале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к Касперу Рууду, которого обыграл в финальном матче Открытого чемпионата Франции со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

«Во-первых, Каспер, мне очень приятно сыграть с тобой финал здесь, на «Ролан Гаррос». Ты замечательный. Я хочу поздравить тебя с удивительной карьерой, которую ты делаешь.

Особенно эти две недели, я думаю, что это очень важный шаг вперёд. Я очень-очень рад за тебя, твою семью и твою команду. Желаю вам всего самого наилучшего в будущем», — написано в социальной сети испанца.

Напомним, 36-летний испанец выиграл свой 14-й «Ролан Гаррос», всего на его счету 22 титула «Большого шлема». Также Надаль, отметивший 36-летие, стал самым возрастным победителем «Ролан Гаррос» в истории мужского турнира.