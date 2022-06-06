«Важнейший момент моей жизни». Каспер Рууд опубликовал пост после поражения от Надаля

Шестая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал пост после проигрыша испанцу Рафаэлю Надалю (4) в финале Открытого чемпионата Франции – 2022.
Напомним, вчера, 5 июня, Надаль обыграл Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0 и стал старейшим победителем «Ролан Гаррос» в истории.
«Важнейший момент моей жизни и две недели, которые я никогда не забуду. Парижские фанаты заставили почувствовать себя как дома. Не могу дождаться следующей встречи, Париж. Поздравляю Рафаэля Надаля с невероятным турниром и завоеванием рекордного, 22-го титула «Большого шлема». Просто не верится!» – написал спортсмен в социальных сетях.
Фото: из личного архива Каспера Рууда
Ранее в интервью Рууд назвал себя «ещё одной жертвой» в финальном матче «Ролан Гаррос» с Надалем.
- 6 июня 2022
-
20:30
-
20:17
-
20:12
-
20:04
-
19:36
-
18:44
-
18:43
-
18:22
-
18:12
-
17:47
-
17:39
-
17:34
-
16:42
-
16:18
-
16:11
-
16:01
-
15:44
-
15:38
-
14:50
-
14:26
-
14:20
-
13:37
-
13:22
-
12:52
-
12:44
-
11:46
-
11:32
-
11:14
-
10:32
-
10:28
-
10:17
-
09:42
-
09:25
-
09:20
-
09:14