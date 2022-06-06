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«Важнейший момент моей жизни». Каспер Рууд опубликовал пост после поражения от Надаля

«Важнейший момент моей жизни». Каспер Рууд опубликовал пост после поражения от Надаля
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Шестая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд опубликовал пост после проигрыша испанцу Рафаэлю Надалю (4) в финале Открытого чемпионата Франции – 2022.

Напомним, вчера, 5 июня, Надаль обыграл Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0 и стал старейшим победителем «Ролан Гаррос» в истории.

«Важнейший момент моей жизни и две недели, которые я никогда не забуду. Парижские фанаты заставили почувствовать себя как дома. Не могу дождаться следующей встречи, Париж. Поздравляю Рафаэля Надаля с невероятным турниром и завоеванием рекордного, 22-го титула «Большого шлема». Просто не верится!» – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Каспера Рууда

Ранее в интервью Рууд назвал себя «ещё одной жертвой» в финальном матче «Ролан Гаррос» с Надалем.

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