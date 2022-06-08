Патрик Муратоглу обратился к Симоне Халеп

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу обратился к двукратной победительнице турниров «Большого шлема», экс первой ракетке мира, румынке Симоне Халеп, которая является одной из его подопечных. Муратоглу поблагодарил Халеп за то, что она посетила торжественное мероприятие, посвящённое очередному выпуску слушателей теннисной академии Патрика.

«Для меня было большой честью поздравить выпускников академии 2022 года. Желаю каждому из вас удачи в дальнейшей жизни. Никогда не забывайте отдавать все свои силы, доверять себе и мечтать о большем, даже если это кажется страшным!» — написала Халеп в своих социальных сетях.

«Спасибо тебе, что уделила время выпускникам. Для них это была настоящая честь и вдохновение», — написал Муратоглу в комментариях.

Фото: из личного архива симоны халеп

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