Ига Свёнтек рассказала, как восприняла присутствие Роберта Левандовского на финале «РГ»

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как восприняла то, что нападающий «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски посетил финальный матч Открытого чемпионата Франции. Напомним, в финале «Ролан Гаррос» Свёнтек обыграла американку Кори Гауфф.

«Когда я выиграла финал в субботу, я убежала с корта и пошла в свою ложу, чтобы отпраздновать со своей командой, а затем увидела Роберта Левандовского в нескольких рядах позади них. Я была серьёзно удивлена, потому что не знала, что он был там.

Моя команда и мой менеджмент знали об этом, но решили не говорить мне, чтобы не отвлекать меня. Это было правильное решение, потому что для меня важно сохранять распорядок дня, особенно во время таких значимых матчей. Моя команда хорошо меня знает, поэтому им разрешено скрывать от меня подобные вещи.

Увидеть Роберта было честью. Я рада, что он захотел посмотреть мой матч и ему понравился мой теннис», — приводит слова Иги BBC.

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