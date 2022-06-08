Патрик Муратоглу назвал два главных качества 19-летнего Хольгера Руне

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о 19-летнем датском теннисисте Хольгере Руне, который на минувшей неделе смог дойти до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции. Он выделил два главных качества молодого спортсмена.

«Хольгер Руне всегда делает больше, чем от него ожидаешь. Два его главных качества — это его способность верить в себя и его конкурентоспособность. Он большой победитель. Он знает, как побеждать, и ему всегда удавалось побеждать», — приводит слова Муратоглу Tennis Head.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Руне, поднявшийся на 28-е место в рейтинге ATP, проиграл шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду. Рууд затем дошёл до финала, где проиграл 22-кратному чемпиону ТБШ Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 3:6, 0:6.

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