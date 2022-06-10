Даниил Медведев высказался о предстоящем четвертьфинале с белорусом Ивашко в Хертогенбосхе

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу предстоящего матча с белорусом Ильёй Ивашко в четвертьфинале травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). 28-летний Ивашко занимает 49-е место в рейтинге ATP.

«Со следующим соперником мы хорошо знакомы, он непростой оппонент, отлично играет на траве. В целом будет весело сыграть с ним», — приводит слова Медведева, сказанные на пресс-конференции, ТАСС.

Напомним, во втором круге Медведев победил представителя Франции Жиля Симона. Это был первый матч россиянина на турнире. В ближайший понедельник, 13 июня, Даниил вернёт себе статус первой ракетки мира.



Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: