Даниил Медведев высказался о предстоящем четвертьфинале с белорусом Ивашко в Хертогенбосхе
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу предстоящего матча с белорусом Ильёй Ивашко в четвертьфинале травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). 28-летний Ивашко занимает 49-е место в рейтинге ATP.
«Со следующим соперником мы хорошо знакомы, он непростой оппонент, отлично играет на траве. В целом будет весело сыграть с ним», — приводит слова Медведева, сказанные на пресс-конференции, ТАСС.
Напомним, во втором круге Медведев победил представителя Франции Жиля Симона. Это был первый матч россиянина на турнире. В ближайший понедельник, 13 июня, Даниил вернёт себе статус первой ракетки мира.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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