Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев высказался о предстоящем четвертьфинале с белорусом Ивашко в Хертогенбосхе

Даниил Медведев высказался о предстоящем четвертьфинале с белорусом Ивашко в Хертогенбосхе
Комментарии

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает по поводу предстоящего матча с белорусом Ильёй Ивашко в четвертьфинале травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). 28-летний Ивашко занимает 49-е место в рейтинге ATP.

«Со следующим соперником мы хорошо знакомы, он непростой оппонент, отлично играет на траве. В целом будет весело сыграть с ним», — приводит слова Медведева, сказанные на пресс-конференции, ТАСС.

Напомним, во втором круге Медведев победил представителя Франции Жиля Симона. Это был первый матч россиянина на турнире. В ближайший понедельник, 13 июня, Даниил вернёт себе статус первой ракетки мира.

Турнирная сетка
Только с 7-го матчбола! Медведев наконец-то размочил счёт в матчах с французским ветераном Только с 7-го матчбола! Медведев наконец-то размочил счёт в матчах с французским ветераном

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022