Ольховский объяснил поражение Хачанова в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Хачанов уступил второй ракетке соревнований со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

«Обидное поражение. В первом сете подавал на сет — не реализовал. На самом деле трава – не самое любимое покрытие Карена. Хотя сейчас трава стала медленнее и можно играть на задней линии: нет такого преимущества у игроков, которые с лёта играют. Как я и сказал, трава – не самое любимое покрытие Карена», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.