Дмитриева оценила победу Медведева в полуфинале турнира ATP-250 в Нидерландах

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о выходе российского теннисиста Даниила Медведева в финал травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). В полуфинале Медведев обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 7:5, 7:5.
«Хорошо, что Медведев обыграл Маннарино, потому что француз неприятный соперники, когда он хорошо играет, очень сложно с ним. У Даниила уже были проблемы с ним.
Но мне кажется, что, судя по тому лицу, которое иногда бывает у него, он собой не особо доволен, но зато находится в комфорте. Трудно сказать, находится ли он в форме или нет. Проблемы все не в форме, а в собственных переживаниях. Он чувствует себя нормально в игровом плане, находясь в комфорте. Когда у него что-то не получается, как он хочет, начинаются внутренние переживания, он начинает заводиться, нервничать, переживать», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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