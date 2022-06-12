Ольховский: Александрова не стала лучше Касаткиной после победы на турнире в Нидерландах

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Екатерины Александровой на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале соревнований Александрова обыграла шестую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 6:0.
«В первую очередь нужно поздравить Екатерину. Очень хороший турнир по игре. Особенно полуфинал и финал. Здорово провела оба матча. Ну и турнир в целом. Естественно, только положительные эмоции!
Не сказал бы, что она лучше Касаткиной после победы на турнире. У каждого свой стиль, своя игра. Александрова молодец, что выиграла турнир, обыграла Соболенко. Это нелёгкий соперник. Поэтому только мои поздравления», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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