Ольховский: Александрова не стала лучше Касаткиной после победы на турнире в Нидерландах

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянки Екатерины Александровой на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале соревнований Александрова обыграла шестую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 6:0.

«В первую очередь нужно поздравить Екатерину. Очень хороший турнир по игре. Особенно полуфинал и финал. Здорово провела оба матча. Ну и турнир в целом. Естественно, только положительные эмоции!

Не сказал бы, что она лучше Касаткиной после победы на турнире. У каждого свой стиль, своя игра. Александрова молодец, что выиграла турнир, обыграла Соболенко. Это нелёгкий соперник. Поэтому только мои поздравления», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.