Анна Дмитриева: Александрова прибавила в этом году. С ней опасно сражаться любой

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила победу россиянки Екатерины Александровой на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале соревнований Александрова обыграла шестую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 6:0. Для россиянки этот титул второй в карьере и первый на траве.

«Хорошо, что выиграла. Соболенко сейчас играет очень неровно. Чем это вызвано — трудно сказать. Мне кажется, что это проблемы тренерского состава. Но это её проблемы. Арина одна из самых ярких теннисисток сегодняшнего дня, но абсолютно неуравновешенная.

Александрова прибавила в этом году. Мы обращали внимание на это. В прошлом году у неё был небольшой застой — видимо, оказавшись в профессиональном туре, она немножко растерялась. Сейчас она освоилась. У неё хорошие победы. С ней опасно сражаться почти любой», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.