Екатерина Александрова отыграла шесть мест в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая выиграла турнир в Хертогенбосхе, поднялась с 22-го на 16-е место. Арина Соболенко, проигравшая Александровой в финале, поднялась на четыре строчки и теперь идёт 11-й. Вероника Кудерметова поднялась с 10-го на девятое место.

Возглавляет список, как и прежде, первая ракетка мира, 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA. 13 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2520.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 2232.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 2077.

5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 2007.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 1996.

7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 1911.

8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 1756.

9 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 1683.

10 (9). Мэдисон Кис (США) — 1623.

11 (15). Арина Соболенко (Беларусь) — 1537…

16 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 1261…

53 (49). Анастасия Потапова (Россия) — 498…

58 (52). Людмила Самсонова (Россия) — 482.

Рафаэль Надаль передвигается на костылях: