Екатерина Александрова отыграла шесть мест в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая выиграла турнир в Хертогенбосхе, поднялась с 22-го на 16-е место. Арина Соболенко, проигравшая Александровой в финале, поднялась на четыре строчки и теперь идёт 11-й. Вероника Кудерметова поднялась с 10-го на девятое место.
Возглавляет список, как и прежде, первая ракетка мира, 21-летняя полька Ига Свёнтек.
Чемпионская гонка WTA. 13 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2520.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 2232.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 2077.
5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 2007.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 1996.
7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 1911.
8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 1756.
9 (10). Вероника Кудерметова (Россия) — 1683.
10 (9). Мэдисон Кис (США) — 1623.
11 (15). Арина Соболенко (Беларусь) — 1537…
16 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 1261…
53 (49). Анастасия Потапова (Россия) — 498…
58 (52). Людмила Самсонова (Россия) — 482.
Рафаэль Надаль передвигается на костылях:
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