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«Ещё пива, пожалуйста». Анастасия Павлюченкова показала фото с отдыха в Испании

«Ещё пива, пожалуйста». Анастасия Павлюченкова показала фото с отдыха в Испании
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, 83-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как проводит отпуск в Испании.

«Ещё пива, пожалуйста», — подписала снимок Павлюченкова.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Напомним, Анастасия Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом турнира «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Павлюченкова выбыла из топ-20 классификации WTA и опустилась на 83-е место по той причине, что не смогла защитить очки на этом турнире.

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